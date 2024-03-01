Глава МИД Литвы после встречи с президентом: решения по послам найдены

 
ELTA
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Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что вместе с президентом Гитанасом Науседой он нашел решение дипломатических назначений. По его словам, также было согласовано, как решить ситуацию с посольством в Лондоне. Однако глава дипломатии не раскрыл имена согласованных кандидатов.

"Решения найдены в полном объеме. Найдены также важнейшие для меня решения относительно посольства в Лондоне. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сказать, как именно они будут реализованы", - сказал журналистам в пятницу Г. Ландсбергис.

"Люди, по которым пока нет окончательного решения, процедуры не завершены (…) – их имена не разглашаются", - сказал он.

Г. Ландсбергис также не уточнил, о чем конкретно договорились в отношении отозванного для консультаций посла Эйтвидаса Баярунаса.

"Вопрос будет просто решен", - сказал он, добавив, что информация об этом будет опубликована в ближайшее время.

Г. Ландсбергис заверил, что достигнута договоренность и относительно посольства в Польше, которое уже полгода работает без руководителя. Однако министр сказал, что не может ответить, когда посол приступит к работе в Варшаве.

"Мне трудно сказать. Другие процедуры зависят не только от нас", - пояснил Г. Ландсбергис, не уточнив, была ли согласованная кандидатура посла в Варшаве предложена Министерством иностранных дел (МИД) или президентом.

Глава МИД добавил, что дискуссии с Г. Науседой проводились по 14 дипломатическим представительствам. По словам политика, была достигнута договоренность, что часть послов не изменится.

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