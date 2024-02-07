Глава МИД Литвы после встречи с президентом: первый диалог о послах оцениваю положительно

"Первый диалог состоялся, я оцениваю его положительно, пока рано говорить о каких-либо новостях. Видимо, таких диалогов будет больше. Это конструктивный, нормальный диалог, такой, который у нас уже был много раз", – сообщил журналистам Г. Ландсбергис, подчеркнув, что обсуждал с президентом вопрос послов.
Министр заверил, что по вопросу послов ведется поиск "всеобъемлющих решений".
О запланированной встрече в Президентском дворце на прошлой неделе сообщило Министерство иностранных дел. В ответ на заявление главного советника президента Асты Скайсгирите о том, что выраженное главой государства доверие Г. Ландсбергису является сигналом министру и призывом инициировать встречу, в МИДе заявили, что такая встреча уже запланирована.
Во вторник это решение приветствовал и другой главный советник президента – Фредерикас Янсонас.
"Действительно радует, что эти сигналы наконец-то были замечены. Может быть, на это требуется время, может, люди не сразу заостряют внимание на этом сигнале, не понимают, не осознают, но самое главное, что результат есть и встреча намечена на завтра", – сказал Ф. Янсонас во вторник в интервью для Žinių radijas.