Глава МИД Литвы после встречи с президентом: первый диалог о послах оцениваю положительно

"Первый диалог состоялся, я оцениваю его положительно, пока рано говорить о каких-либо новостях. Видимо, таких диалогов будет больше. Это конструктивный, нормальный диалог, такой, который у нас уже был много раз", – сообщил журналистам Г. Ландсбергис, подчеркнув, что обсуждал с президентом вопрос послов.

Министр заверил, что по вопросу послов ведется поиск "всеобъемлющих решений".

О запланированной встрече в Президентском дворце на прошлой неделе сообщило Министерство иностранных дел. В ответ на заявление главного советника президента Асты Скайсгирите о том, что выраженное главой государства доверие Г. Ландсбергису является сигналом министру и призывом инициировать встречу, в МИДе заявили, что такая встреча уже запланирована.

Во вторник это решение приветствовал и другой главный советник президента – Фредерикас Янсонас.