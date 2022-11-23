"У нас рекордный год по экспорту, рекордный год по экспорту в Индо-Тихоокеанский регион. На 30 проц. увеличился наш общий экспорт несмотря на то, что идет война и упоминается страшное давление со стороны Китая, которое бизнес, честно говоря, даже особо и не заметил. Всех тех пророков, которые ровно год назад предсказывали процентное падение ВВП из-за Китая, сегодня я не слышу. Хотелось бы надеяться, что они не будут куда-то прятаться и скажут, что, возможно, действительно сигнал тревоги был слишком громкий, потому что Литва действительно решила один из самых больших вопросов – зависимость от авторитарного режима", - во вторник в Сейме сказал Г. Ландсбергис.
Хотя министр отметил, что экономические отношения были прекращены по инициативе Китая, тем не менее, по его словам, экономика Литвы укрепилась.
"И да, мы разошлись с их помощью, нашли новых партнеров, укрепляем партнерские отношения с США, с Австралией, с Южной Кореей и так далее. Наша экономика за этот год стала сильнее, и я лишь надеюсь, что это направление сохранится. И что мы не вернемся в карман одного государства, которое может принимать политические решения тогда, когда мы говорим об отношениях, основанных на верховенстве закона, таких как торговля. Надеюсь, этого не будет", - добавил он.
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