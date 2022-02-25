Глава МИД Литвы после беседы с Блинкеном: слова поддержки не взрывают российские самолеты

По словам Ландсбергиса, после вторжения России в Украину Киеву нужна не только политическая, экономическая, но и военная помощь.

"Красивые слова поддержки российских самолетов и танков не взрывают. Мы хотим и можем помочь", — написал глава литовской дипломатии в социальной сети Facebook.

Он также сказал, что поблагодарил Соединенные Штаты за отправку дополнительных мощностей в страны Балтии.

"Это не только сдерживание, но и сигнал литовскому народу - если нам придется защищаться - мы будем делать это вместе с США, вместе с НАТО", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что западные санкции должны "изменить экономическую траекторию России".

"Это экономика размером лишь со среднюю европейскую страну, ей нужно помочь достичь малых размеров", — сказал Ландсбергис.

Президент США Джо Байден объявил в четверг о новых жестких санкциях в отношении России в ответ на наступление Москвы в Украине, включая замораживание важных банковских активов и прекращение экспорта высокотехнологичных товаров в страну.

Соответствующие санкции также ввела также и Великобритания, а лидеры Евросоюза приняли их в Брюсселе в ночь на пятинцу.