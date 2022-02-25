Глава МИД Литвы после беседы с Блинкеном: слова поддержки не взрывают российские самолеты

По словам Ландсбергиса, после вторжения России в Украину Киеву нужна не только политическая, экономическая, но и военная помощь.
"Красивые слова поддержки российских самолетов и танков не взрывают. Мы хотим и можем помочь", — написал глава литовской дипломатии в социальной сети Facebook.
Он также сказал, что поблагодарил Соединенные Штаты за отправку дополнительных мощностей в страны Балтии.
"Это не только сдерживание, но и сигнал литовскому народу - если нам придется защищаться - мы будем делать это вместе с США, вместе с НАТО", - сказал министр.
Он также подчеркнул, что западные санкции должны "изменить экономическую траекторию России".
"Это экономика размером лишь со среднюю европейскую страну, ей нужно помочь достичь малых размеров", — сказал Ландсбергис.
Президент США Джо Байден объявил в четверг о новых жестких санкциях в отношении России в ответ на наступление Москвы в Украине, включая замораживание важных банковских активов и прекращение экспорта высокотехнологичных товаров в страну.
Соответствующие санкции также ввела также и Великобритания, а лидеры Евросоюза приняли их в Брюсселе в ночь на пятинцу.
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