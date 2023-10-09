Глава МИД Литвы посетит с рабочим визитом Оман и Египет

Как сообщает Министерство иностранных дел Литвы (МИД), в понедельник и вторник в столице Омана Маскате на встрече министров ЕС будет подтверждена приверженность Европейского Союза поддержанию стратегического партнерства с государствами Персидского залива, будут обсуждаться такие вопросы как региональная безопасность, торговля и инвестиционное сотрудничество, изменение климата, а также вопросы в сфере гуманитарной помощи.

На Объединенном совете министр Г. Ландсбергис выступит с речью о глобальных последствиях российской военной агрессии против Украины.

В рамках визита в Оман запланированы двусторонние встречи министра Г. Ландсбергиса с министрами Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. В ходе этих встреч планируется обсудить вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, представить предложения по укреплению торгово-экономических отношений, стимулировать туристические обмены, ускорить подписание двусторонних соглашений о правовом сотрудничестве.

Это первый официальный визит министра Г. Ландсбергиса в Оман. В среду и четверг министр также совершит свои первые официальные визиты в Египет на фоне обострения региональной напряженности после жестоких нападений на Израиль со стороны "Хамас".

В Египте Габриэлюс Ландсбергис планирует встретиться с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и другими высокопоставленными должностными лицами Египта, а также с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.