Глава МИД Литвы посетит Манилу и Сеул

Министр иностранных дел впервые посещает Филиппины – запланированы встречи с президентом страны Фердинандом Ромуальдесом "Бонгбонгом" Маркосом-младшим, министром иностранных дел Энрике Манало, министрами энергетики, торговли и промышленности, кардиналом Хосе Фуэрте Адвинкула, представителями Министерства обороны и Филиппинской бизнес-ассоциации.
В Южной Корее откроется посольство Литвы в Сеуле, состоятся встречи с новым министром иностранных дел Кореи Чо Тэ Юлем.
Также запланирована встреча с руководителями компаний, находящихся под управлением SK Group.
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