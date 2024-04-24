2024.04.24 09:39

Глава МИД Литвы посетит Манилу и Сеул

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

23-26 апреля министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис будет находиться с официальным визитом на Филиппинах и с рабочим визитом в Южной Корее.

Министр иностранных дел впервые посещает Филиппины – запланированы встречи с президентом страны Фердинандом Ромуальдесом "Бонгбонгом" Маркосом-младшим, министром иностранных дел Энрике Манало, министрами энергетики, торговли и промышленности, кардиналом Хосе Фуэрте Адвинкула, представителями Министерства обороны и Филиппинской бизнес-ассоциации.

В Южной Корее откроется посольство Литвы в Сеуле, состоятся встречи с новым министром иностранных дел Кореи Чо Тэ Юлем.

Также запланирована встреча с руководителями компаний, находящихся под управлением SK Group.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии