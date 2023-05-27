Как сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел (МИД), в этом году, так же, как и в прошлом, основное внимание во время обсуждений уделялось российской агрессии против Украины. Следует отметить и то, что на форуме обсуждались меры по усилению давления на преступный режим Кремля и лично В. Путина, тенденции развития России и стремительно ухудшающаяся ситуация с правами человека в самой России.

"Угроза, исходящая от России при кремлевском режиме, сохраняется, пока этот режим у власти, никто в Европе и мире не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому важно и впредь всесторонне помогать Украине, однако при этом мы хотим видеть активную оппозицию В. Путину не только за рубежом, но и в самой России, которая не только хочет, но и стремится к изменениям в российской политической системе. Только так может появиться реальная альтернатива путинскому режиму, чего мы не видим на данный момент", — заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

ELTA напоминает, что в мероприятии приняли участие: критик Кремля, олигарх Михаил Ходорковский, российский оппозиционер Гарри Каспаров, глава правозащитной организации "Международный Мемориал", награжденной в прошлом году Нобелевской премией мира, Ян Рачинский и другие.