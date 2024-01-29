Глава МИД Литвы: пока идет расследование ООН, литовская помощь палестинцам не будет прекращена

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

В понедельник, после того как Европейский союз (ЕС) потребовал провести аудит Агентства Организации Объединенных Наций (ООН) по делам палестинских беженцев, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заверяет, что финансирование этого агентства не будет прекращено до завершения расследования.

"У Литвы на данный момент не было никаких решений, которые следовало бы принять по поводу финансирования. Мы еще не в том финансовом периоде, когда такие решения рассматриваются. Прежде всего, мы ждем расследования", – заявил в понедельник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

"Взнос не приостановлен, поскольку решения по нему еще не приняты. Мы скоординировались со странами Балтии, и наши решения аналогичны. Обычный взнос Литвы составлял 100 тыс. евро. Это единственное учреждение, которое поддерживает людей, живущих в секторе Газа", – добавил он.

ЕС в понедельник потребовал "срочного" аудита БАПОР, агентства ООН по делам палестинских беженцев, и заявил, что пересмотрит его финансирование на фоне выдвинутых Израилем обвинений в том, что некоторые из сотрудников данного агентства принимали участие в атаке ХАМАС 7 января.

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