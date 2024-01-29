Глава МИД Литвы: пока идет расследование ООН, литовская помощь палестинцам не будет прекращена

"У Литвы на данный момент не было никаких решений, которые следовало бы принять по поводу финансирования. Мы еще не в том финансовом периоде, когда такие решения рассматриваются. Прежде всего, мы ждем расследования", – заявил в понедельник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.
"Взнос не приостановлен, поскольку решения по нему еще не приняты. Мы скоординировались со странами Балтии, и наши решения аналогичны. Обычный взнос Литвы составлял 100 тыс. евро. Это единственное учреждение, которое поддерживает людей, живущих в секторе Газа", – добавил он.
ЕС в понедельник потребовал "срочного" аудита БАПОР, агентства ООН по делам палестинских беженцев, и заявил, что пересмотрит его финансирование на фоне выдвинутых Израилем обвинений в том, что некоторые из сотрудников данного агентства принимали участие в атаке ХАМАС 7 января.