Глава МИД Литвы: планируемая акция польских фермеров на границе с Литвой напоминает применяемые Россией гибридные атаки

"Очевидно, что это напоминает определенные гибридные операции, которые активно эксплуатируются российской пропагандой. Хочется верить, что наши партнеры в Польше расценивают это так же, как и мы, и приложат все усилия для поиска путей предотвращения ее развития. С учетом того, что сами эти действия планируются в Сувалкском коридоре, это уже действительно напоминает не протест, а, по правде говоря, акцию, направленную против национальной безопасности как Польши, так и Литвы", – заявил журналистам в среду Г. Ландсбергис.
Польские фермеры собираются с пятницы перекрыть дорогу между Кальварией и селом Будзиск в Сувалкском округе Польши. В ходе акции, которая продлится около недели, планируется проверять объемы перевозимого украинского зерна.
На прошлой неделе польские фермеры заблокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию. По мнению польских земледельцев, протест вызван недобросовестной конкуренцией, так как украинское зерно дешевле и снижает цены на продукцию по всей Европе.
Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.