Глава МИД Литвы: планируемая акция польских фермеров на границе с Литвой напоминает применяемые Россией гибридные атаки

"Очевидно, что это напоминает определенные гибридные операции, которые активно эксплуатируются российской пропагандой. Хочется верить, что наши партнеры в Польше расценивают это так же, как и мы, и приложат все усилия для поиска путей предотвращения ее развития. С учетом того, что сами эти действия планируются в Сувалкском коридоре, это уже действительно напоминает не протест, а, по правде говоря, акцию, направленную против национальной безопасности как Польши, так и Литвы", – заявил журналистам в среду Г. Ландсбергис.