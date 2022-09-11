aA
"План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть Украину с карты, провалился", - написал в твитере по-английски глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, когда немало источников подтвердили успешную контратаку Украины, возвращение территории в тысячи километров и паническое бегство российской армии и ее пособников из Харьковской области.
"У него нет возможности вести переговоры. Война должна завершится его безоговорочной капитуляцией", - прибавил Ландсбергис, имея в виду Владимира Путина.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Житель выбрал более экологичный способ отопления, сейчас с ужасом ждет счетов
В Литве много внимания уделяется приближающемуся...
Приходящие за едой жители все чаще просят хлеба (1)
Работники благотворительной организации "Еда на...
Глава МИД Литвы: план Путина стереть Украину с карты провалился
"План геноцида, задуманный Путиным, желание стереть...
Депутаты предлагают ввести льготный НДС для бытовых потребителей электричества
Депутаты предлагают ввести льготный НДС в размере 9% до...
Томас Венцлова празднует свой 85-й день рождения
11 сентября поэт, переводчик, публицист, лауреат...