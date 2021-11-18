Глава МИД Литвы: переговоры с Лукашенко ведутся, и это – опасный путь

"Переговоры де-факто идут. Я могу только повторить, что, на мой взгляд, это опасный путь, потому что всегда есть ожидание, что когда мы ведем переговоры с кем-то, что мы на той же странице, что мы оба ведем переговоры на языке закона", - сказал министр журналистам в Сейме в четверг.

"Диктаторы и авторитарные деятели известны тем, что не соблюдают правовые нормы, а это означает, что даже если и заключается соглашение, то не факт, что его будут соблюдать. То есть, если мы можем ожидать, что мы достигли какого-то результата и что людей отведут от границы или что-то в этом роде, то мы никогда не узнаем, сколько из них будет отведено, где из разместят, что произойдет дальше, когда будет новый шаг со стороны авторитарного режима, это очень опасно", - добавил он.

"О звонках Меркель мы узнали от соседей, это досадно"

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что узнал о звонках канцлера Германии Ангелы Меркель Александру Лукашенко от иностранных партнеров, а не от администрации президента Литвы.

"Могу только сказать, что это досадно, это усложняет работу, теперь мы получаем информацию через наших партнеров. Мы договорились, что будем проинформированы вовремя, слава Богу, что у нас есть хорошие друзья за пределами Литвы", – сказал Г. Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.

"Как и прежде, мы получаем информацию о разговорах от наших партнеров, как и раньше от наших соседей, которые нас информируют. (...) Я знаю, как это выглядит, к сожалению, таковы обстоятельства. Я надеюсь, что это решится, и это не будет длиться долго, потому что это очень плохая практика", – сказал министр иностранных дел.

Однако министр заявил, что внешняя политика Литвы едина, потому что "мы не отступаем от основных принципов".

"Следует различать две вещи - политическое единство и общие принципы, которых мы придерживаемся. (...) Что касается технического единства, то, чтобы мы были на одной странице, по крайней мере, когда что-то происходит, нам, вероятно, нужно серьезно подумать, чтобы это не повторилось", – сказал глава литовской дипломатии.