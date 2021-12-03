Глава МИД Литвы: пакет санкций свидетельствует о том, что ЕС не относится терпимо к действиям режима

"Этот пакет санкций свидетельствует о том, что ЕС остается единым и не потерпит циничных и жестоких действий режима Лукашенко как против народа Беларуси, так и против уязвимых мигрантов из дальних стран. Если минский режим продолжит свои незаконные действия, у ЕС также есть инструменты для рассмотрения новых пакетов санкций", - цитируются слова Ландсбергиса в сообщении Министерства иностранных дел.

Европейский Союз заявил в четверг, что наложил санкции на 28 физических и юридических лиц (17 физических и 11 компаний), которые способствовали организации нелегальной миграции в целях политического давления и репрессий против народа Беларуси.

Среди попавших под санкции лиц – прокуроры и судьи белорусского режима, командующие пограничными подразделениями на границах с третьими странами, а также белорусская авиакомпания "Белавиа", гостиница "Планета", туристическое агентство "Центркурорт" и другие.

Государства-члены ранее приняли решение о расширении прежних санкций в отношении Беларуси, а в среду главы дипломатии Сообщества утвердили список, составленный Еврокомиссией.

Санкции ЕС вступили в силу в четверг, когда они были опубликованы в Официальном журнале сообщества.

Брюссель обвиняет режим Александра Лукашенко в проведении "гибридной" атаки против блока, путем заманивания тысяч мигрантов с Ближнего Востока и направления их к границам Польши, Латвии и Литвы.

Минский режим свою причастность к этому отрицает.