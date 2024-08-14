Глава МИД Литвы ответил на критику по поводу виллы в Греции: моя семья готова защищать Литву

„Пожалуй, больше всего задевают эти все инсинуации, не имеющие ничего общего с действительностью. Ведется попытка инициировать политический дискурс“, – заявил Г. Ландсбергис в интервью для Elta.
„Любой, кто приобретал какую-либо недвижимость, особенно за пределами своего государства, наверное, понимает, что недвижимое имущество приобретается в течение долгого времени. Наш поиск недвижимости начался, как и у многих знакомых нам семей, еще в период COVID-19. Люди покупали усадьбы или дома усадебного типа, думая, что, если пандемия продолжится, хорошо иметь усадьбу. Нет возможности внести аванс за месяц“, – сказал министр иностранных дел агентству Elta.
По словам политика, его семья занялась поисками недвижимости еще в 2020 году, а конкретный объект появился в 2021 году.
„Агентство недвижимости предложило нам жилье в 2021 году. (...) Тогда мы начали искать конкретно, и этот процесс дошел до своего естественного завершения“, – сказал политик.
„Имущество было задекларировано в соответствии со всеми требованиями. Деньги задекларированы, расходы задекларированы. Никто никуда не прячется. Хочу подчеркнуть, что имущество – частное“, – продолжил он.
На фоне неутихающих публичных споров о приобретенном семьей Ландсбергисов имуществе, сам министр призывает учитывать и границы приватности. По его словам, эта тема касается как аспектов безопасности, так и членов его семьи, не имеющих прямого отношения к политике.
„Как бы мне ни хотелось, я также избегаю публичных разговоров о своем доме в Литве просто потому, что здесь есть определенные аспекты безопасности. Есть и несовершеннолетние дети. Естественно, что и у политиков есть определенные границы приватности. Хотелось бы верить, что они уважаемы, чтобы люди, не имеющие прямого отношения к политике, например, дети или супруги, чтобы у них была возможность на приватность. Разумеется, в соответствии со всеми требованиями закона“, – пояснил он.
Однако политик не скрывал, что больше всего его задевают звучащие в публичном пространстве размышления о том, что приобретение недвижимости связано с полномасштабной российской войной в Украине и негативным изменением обстановки безопасности в регионе. Г. Ландсбергис отмечает, что и он, и его семья были бы готовы защищать Литву в час Х.
„Два моих сына, один завершил свою добровольную службу, а второй сейчас ее проходит. Первый уже является военнослужащим запаса, второй станет им после окончания службы. Они оба оказались бы на одной из передовых, если бы Литве угрожала реальная военная опасность. У меня нет ничего более ценного, чем мои дети. Мне кажется, их самоотверженность и их жертвенность в защите Родины своей кровью и своей жизнью должны ответить на вопросы о том, где находится семья Ландсбергисов“, – сказал политик.
„Мое место — в Литве, я защищаю Литву теми инструментами, которыми меня наделили избиратели, которые я сам могу создать. Я намерен и впредь это делать, это будет делать и моя семья“ – подчеркнул Г. Ландсбергис.
Однако тема приобретения виллы в Греции, вынесенная в публичное пространство, склонялась еще и потому, что Г. Ландсбергис не торопился отвечать на заданные ему вопросы. Однако сам лидер консерваторов говорит, что в этом случае он не будет давать оценку собственной коммуникации. Министр ясно дает понять, что иногда вопросы, задаваемые политикам, просто выходят за допустимые границы приватности.
„Поднятие дрона над частным домом – это как если бы кто-то вломился в частный дом и, осмотрев мою гардеробную, распечатав, какого цвета моя рубашка или другой трикотаж, вызвал бы общественную дискуссию: можете ли вы себе представить, что у Ландсбергиса есть столько и столько синих рубашек. И тогда вас просят – прокомментируйте этот вопрос. Каким бы политик ни был, он не пони в цирке, создаваемом другими. Я не должен прыгать. Это – частный дом, это личное пространство. На мой взгляд, такое поведение – некорректно“– подытожил Г. Ландсбергис.