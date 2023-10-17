Глава МИД Литвы отозвал для консультаций посла в Великобритании

Как сообщили в министерстве, Г. Ландсбергис поручил послу Э. Баярунасу выполнить в Департаменте стратегического управления и анализа МИД функции, связанные с подготовкой стратегии укрепления трансатлантических отношений.

После получения письма посла Э. Баярунаса, обвиняемого в моббинге, служба президента обратилась к правительству с просьбой провести независимую служебную проверку, чтобы выяснить, не совершается ли в отношении дипломата психологическое насилие. Также планируется выяснить, нет ли попыток подорвать репутацию дипломата.