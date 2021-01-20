Глава МИД Литвы: от Байдена ожидаем большей прогнозируемости и сотрудничества с Европой

"Многие люди здесь, в Европе, надеются на большую прогнозируемость во внешних отношениях. Мы также ощущаем, что можем надеяться на многосторонний подход к таким вопросам, как Россия, санкции", – сказал Г. Ландсбергис в интервью радио BBC.

Министр сказал, что изменения не произойдут в один день, но "надеется, что в длительной перспективе мосты будут восстановлены".

Демократ Джо Байден в среду даст присягу и станет 46-ым президентом США.