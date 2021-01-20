aA
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ожидает от новой администрации США большей прогнозируемости и сотрудничества с Европой в решении таких вопросов, как санкции в отношении России.
Глава МИД Литвы: от Байдена ожидаем большей прогнозируемости и сотрудничества с Европой
© DELFI / Andrius Ufartas

"Многие люди здесь, в Европе, надеются на большую прогнозируемость во внешних отношениях. Мы также ощущаем, что можем надеяться на многосторонний подход к таким вопросам, как Россия, санкции", – сказал Г. Ландсбергис в интервью радио BBC.

Министр сказал, что изменения не произойдут в один день, но "надеется, что в длительной перспективе мосты будут восстановлены".

Демократ Джо Байден в среду даст присягу и станет 46-ым президентом США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы обсудил двустороннее сотрудничество с госсекретарем США Помпео (14)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Литва надеется на конструктивное сотрудничество с администрацией нового президента США (22)

Конгресс США после возникших беспорядков утвердил...

В новой администрации США обещают усилить давление на "Северный поток - 2"

Администрация нового президента Джо Байдена не...

Первые декреты Байдена будут касаться борьбы с пандемией и экономики (5)

Сразу после вступления в должность президента США 20...

TOP новостей

В Литве часть школьников сможет вернуться в школы, разрешено общаться одиноким людям (5)

В среду правительство Литвы внесло коррективы в...

Правительство Литвы не одобрило введение 13-й пенсии (14)

Правительство Литвы 20 января не одобрило введение 13-й...

Экономист: Литва первой из Балтийских стран достигнет докризисного уровня (26)

Экономика Литвы одной из первых в Балтийских странах в...

Власти Литвы готовят схему тестирования работников, которая дорого обойдется работодателям (26)

Власти Литвы предлагают бизнесу использовать...

Внешний вид литовских политиков во время карантина: одни обросли, другие с подозрительно освеженными прическами (32)

Парикмахерские в Литве закрыты уже больше месяца,...