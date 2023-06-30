Глава МИД Литвы: оснований для закрытия границы с Беларусью пока нет

"Закрытие границы, если мы имеем в виду полное закрытие границы, имеет далеко идущие последствия. Наша граница, которая связывает нас напрямую с Беларусью, также связывает Литву со всем миром на восток, скажем, такими странами, как Казахстан, Узбекистан и многие другие – Сакартвело, Армения. Мы должны учитывать и это", – подчеркнул министр иностранных дел в эфире телеканала LRT в четверг.
По словам Г. Ландсбергиса, полное закрытие границы — это "красная кнопка".
"В случае кризиса, видя, что по ту сторону границы происходят провокации и небезопасные действия, которые еще не требуют введения четвертой или пятой статьи, мы, возможно, и могли бы рассмотреть такие национальные действия, но пока для этого нет никаких оснований", – заверил глава литовской дипломатии.
По словам министра иностранных дел, у бойца "Вагнера" нет возможности попасть на территорию Литвы, если только пересечь ее нелегально, например, по его словам, по поддельным документам.
"У нас уже есть решение, принятое, наверное, год назад, согласно которому гражданам России, прибывающим с туристическими или негуманитарными целями, въезд в Литву запрещен", – напомнил Г. Ландсбергис.