30 июня 2023 г. 08:47

Глава МИД Литвы: оснований для закрытия границы с Беларусью пока нет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
VSAT pareigūnų patruliavimas prie Lietuvos-Baltarusijos valstybinės sienos
VSAT pareigūnų patruliavimas prie Lietuvos-Baltarusijos valstybinės sienos
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

В то время как Литва усиливает охрану границы с Беларусью и Калининградской областью, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что оснований для полного закрытия границы на национальном уровне пока нет. По его словам, такие действия будут рассматриваться только в случае возникновения кризиса, представляющего прямую угрозу национальной безопасности.

"Закрытие границы, если мы имеем в виду полное закрытие границы, имеет далеко идущие последствия. Наша граница, которая связывает нас напрямую с Беларусью, также связывает Литву со всем миром на восток, скажем, такими странами, как Казахстан, Узбекистан и многие другие – Сакартвело, Армения. Мы должны учитывать и это", – подчеркнул министр иностранных дел в эфире телеканала LRT в четверг.

По словам Г. Ландсбергиса, полное закрытие границы — это "красная кнопка".

Gabrielius Landsbergis

"В случае кризиса, видя, что по ту сторону границы происходят провокации и небезопасные действия, которые еще не требуют введения четвертой или пятой статьи, мы, возможно, и могли бы рассмотреть такие национальные действия, но пока для этого нет никаких оснований", – заверил глава литовской дипломатии.

По словам министра иностранных дел, у бойца ​​"Вагнера" нет возможности попасть на территорию Литвы, если только пересечь ее нелегально, например, по его словам, по поддельным документам.

"У нас уже есть решение, принятое, наверное, год назад, согласно которому гражданам России, прибывающим с туристическими или негуманитарными целями, въезд в Литву запрещен", – напомнил Г. Ландсбергис.

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