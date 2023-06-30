Глава МИД Литвы: оснований для закрытия границы с Беларусью пока нет

"Закрытие границы, если мы имеем в виду полное закрытие границы, имеет далеко идущие последствия. Наша граница, которая связывает нас напрямую с Беларусью, также связывает Литву со всем миром на восток, скажем, такими странами, как Казахстан, Узбекистан и многие другие – Сакартвело, Армения. Мы должны учитывать и это", – подчеркнул министр иностранных дел в эфире телеканала LRT в четверг.

По словам Г. Ландсбергиса, полное закрытие границы — это "красная кнопка".

"В случае кризиса, видя, что по ту сторону границы происходят провокации и небезопасные действия, которые еще не требуют введения четвертой или пятой статьи, мы, возможно, и могли бы рассмотреть такие национальные действия, но пока для этого нет никаких оснований", – заверил глава литовской дипломатии.

По словам министра иностранных дел, у бойца ​​"Вагнера" нет возможности попасть на территорию Литвы, если только пересечь ее нелегально, например, по его словам, по поддельным документам.