Глава МИД Литвы: один самолет из Басры сегодня не вылетел в Минск

Самолет должен был вылететь в 8.15 ч. и совершить посадку в Минске в 13 ч. по литовскому времени.

По данным портала flightradar24.com, статус этого рейса неизвестен. На сайте Минского аэропорта статус рейса не указан.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что официальной информации об этой рейсе нет, но известно, что самолет не вылетел.

"С официальной информацией не все понятно, компания официально этот факт не подтверждала. Есть один факт, по нашим данным, сегодня самолет из Басры в Минск не вылетел. Какой-то просветик есть. Что будет дальше, покажет время", – сказал Ландсбергис.

На вопрос, есть ли у него данные о том, что белорусский режим ведет переговоры с другими африканскими странами о новых каналах возможной нелегальной миграции, министр ответил, что сигналы поступают разные.

"Очевидно, что это мера политического давления. Очевидно, что пытаются заполучить не один маршрут в Минск. Наверное, это попытка расширить поток мигрантов, это опасность и для Литвы и для всего ЕС, или пытаются искать новые каналы, на случай, если ЕС удастся закрыть иракский канал. Очень важно не снимать диалог и политический процесс с Ираком. Ведь если этот вопрос будет закрыт, это будет сигнал для других стран, что все это просто так не оставят", – сказал министр.