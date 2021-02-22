"Я считаю, что встреча этого вечера показала, что это тема, очевидно, "номер один" на повестке дня европейских министров ИД. Это исключительно актуально и вопрос шире, это не просто события последних дней, а в общем - как ЕС следует относиться к России и на каком основании ему следует строить свои отношения с россиянами и российским режимом", - сказал Г. Ландсбергис BNS в воскресенье вечером.
Министр комментировал ситуацию после состоявшейся в воскресенье вечером по инициативе Литвы в Брюселе встречи группы министров иностранных дел стран-членов ЕС с соратниками А. Навального Леонидом Волковым и Иваном Ждановым.
Эта встреча состоялась накануне заседания Совета по иностранным делам, на котором может быть принято решение о санкциях для нескольких российских должностных лиц.
"Целью было услышать о ситуации в России из первых уст, от тех людей, которые представляют российскую оппозицию, которые работают с находящимся в тюрьме А. Навальным. Встреча удалась, участвовало немало министров иностранных дел, еще больше послов", - сказал Г. Ландсбергис.
Он выразил надежду, что в понедельник министры примут решение о санкциях, так как "дано обещание на прошлом совете (Совете министров ИД ЕС - ред.), что если А. Навальный будет осужден и останется в тюрьме, то Европа тогда должна договориться о санкциях. Я очень надеюсь, что завтра это соглашение будет найдено", - подытожил Г. Ландсбергис.
Тюремное заключение критика Кремля А. Навального недавно вызвало массовые протесты в России, во время которых задержано как минимум 10 тыс. человек.
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