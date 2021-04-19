На неформальном заседании совета ЕС министры ИД намерены пообщаться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также обсудить единую реакцию, вероятный ответ ЕС, возможности углубления сотрудничества ЕС с Украиной, проведение в жизнь договора ЕС и Украины об ассоциации и свободной торговле, реформы в Украине.

МИД Литвы утверждает, что Г. Ландсбергис собирается поделиться с коллегами новой информацией из Киева, где он вместе с главами дипломатических ведомств побывал в минувший четверг, а также обещает предпринять "безотлагательные меры".

По словам министра, Россия демонстрирует "явное нежелание искать мирное политическое решение в начатой ею войне на востоке Украины, отказывается признать свою очевидную роль в этом конфликте, а ее заявления о готовности защищать права русскоязычных в Восточной Украине "вселяют обоснованное беспокойство".

"Нет никаких положительных сдвигов и в Крыму: аннексия продолжает закрепляться, положение с правами человека катастрофическое, милитаризация полуострова продолжается", - сказал Г. Ландсбергис.

На совете литовский министр намерен предложить ЕС предпринять "безотлагательные меры" в связи с состоянием здоровья находящегося в тюрьме критика Кремля Алексея Навального. Врачи А. Навального в субботу предупредили, что у него в любой момент может случиться сердечный приступ, так как состояние его здоровья быстро ухудшается.

"Кремль продолжает кампанию по ликвидации А. Навального, игнорирует просьбы оказать ему надлежащую медицинскую помощь. Если международное сообщество не будет реагировать, оппозиционер будет тихо отправлен на смерть", - сказал Г. Ландсбергис накануне заседания Совета по иностранным делам ЕС.

На этом неформальном заседании министры также обсудят результат посреднической миссии ЕС в Грузии, кризис в Эфиопии и вероятную гуманитарную помощь.