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В пятницу министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретится с главами внешнеполитических ведомств стран ЕС, чтобы обсудить на неформальной встрече ответ на экономическое давление Китая на Литву.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Литва тесно сотрудничает с ведомствами и государствами-членами ЕС с тем, чтобы решить важный для всего Евросоюза вопрос. В ближайшую пятницу я обсужу это с коллегами - министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече во Франции", − заявил Ландсбергис после состоявшейся во вторник в Вильнюсе встречи с парламентским госсекретарем Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Франциской Бантнер.

На встрече речь шла о давлении Китая, совместных решениях и мерах Евросоюза, которые могут быть предприняты. Бантнер выразила солидарность и поддержку Германии в адрес Литвы.

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