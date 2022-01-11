"Литва тесно сотрудничает с ведомствами и государствами-членами ЕС с тем, чтобы решить важный для всего Евросоюза вопрос. В ближайшую пятницу я обсужу это с коллегами - министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече во Франции", − заявил Ландсбергис после состоявшейся во вторник в Вильнюсе встречи с парламентским госсекретарем Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Франциской Бантнер.
На встрече речь шла о давлении Китая, совместных решениях и мерах Евросоюза, которые могут быть предприняты. Бантнер выразила солидарность и поддержку Германии в адрес Литвы.
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