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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудит во вторник в Праге политику выдачи туристических виз для граждан России с главами дипломатических представительств Европейского Союза (ЕС).
Глава МИД Литвы обсудит с коллегами по ЕС вопрос выдачи турвиз гражданам РФ
© DELFI / Orestas Gurevičius

Литва, Эстония, Латвия, Польша и Финляндия призывают к дополнительным санкциям против Москвы за агрессию против Украины и полному запрету на получение российскими туристами виз в общую Шенгенскую зону ЕС.

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Эти страны не исключают, что без совместного решения ЕС могут применить региональные запреты на въезд граждан России.

Чехия, председательствующая в Евросоюзе, ранее предлагала прекратить выдачу россиянам новых виз.

Дипломат ЕС подтвердил агентству AFP на прошлой неделе, что планы приостановить действие соглашения, облегчающего россиянам получение виз для поездок в блок, находятся на столе переговоров на неформальной встрече министров ЕС.

Эта мера не равносильна официальному запрету на туристические визы, но усложнит визовый процесс и может замедлить поток россиян в Европу, усилив международную изоляцию Москвы.

В прошлом году 26 стран, входящих в Шенгенскую туристическую зону — 22 государства-члена ЕС, а также Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн — рассмотрели 536 тыс. заявлений россиян на получение краткосрочных виз.

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