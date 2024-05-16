Глава МИД Литвы обратился к протестующим в Грузии: мы не оставим вас одних

„Мы должны открыто говорить о том, что означает нынешняя политика для европейского будущего Грузии, пока не поздно“, – заявил министр в Грузии.
Г. Ландсбергис подчеркнул, что Литва будет солидарна с народом Грузии, отстаивающим свое европейское будущее.
„Москва не заинтересована в счастливом исходе этой истории. И она постоянно работает над тем, чтобы расколоть нас, но нас связывает общее направление и цель. Грузины, как и литовцы, верят в свободную, мирную и демократическую Европу“, – заявил Г. Ландсбергис.
„Мы никогда не оставим вас одних, но каждый должен построить нацию, которая достигнет будущего“, – отметил глава МИД Литвы.
Во вторник парламент Грузии принял спорный закон об „иностранном влиянии“, игнорируя многонедельные массовые протесты против этой меры, осуждаемой как копия российского закона, применяемого для подавления инакомыслия.