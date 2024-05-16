Глава МИД Литвы обратился к протестующим в Грузии: мы не оставим вас одних

„Мы должны открыто говорить о том, что означает нынешняя политика для европейского будущего Грузии, пока не поздно“, – заявил министр в Грузии.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что Литва будет солидарна с народом Грузии, отстаивающим свое европейское будущее.

„Москва не заинтересована в счастливом исходе этой истории. И она постоянно работает над тем, чтобы расколоть нас, но нас связывает общее направление и цель. Грузины, как и литовцы, верят в свободную, мирную и демократическую Европу“, – заявил Г. Ландсбергис.