"Один из фактов, который Россия пытается скрыть от своих партнеров на Юге, это поражение в начатой Кремлем войне. Они не только не способны занять Киев, но и вынуждены отступать с занятых и утраченных территорий", – сказал в пятницу министр во время визита в Берлин.

"Поэтому во время встречи G20 необходимо послать сигнал всем странам, считающим Россию как геополитическим, так и экономическим, и торговым партнером, что Россия является иной, чем она себя представляет. Россия проигрывает и, наверное, страна еще очень долгое время будет находиться в хаотичной ситуации из-за войны, начатой самим Путиным. И, возможно, G20 было бы одним из мест для распространения этой новости", – добавил министр.

В пятницу представитель В. Путина сообщил, что президент России не поедет на встречу G20 в Индонезии из-за запланированных обязательств.

"Это было решение руководителя страны, с учетом его графика и необходимости, чтобы он остался в Российской Федерации", – сказал представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день после того, как было подтверждено, что на встрече в верхах на Бали 15–16 ноября Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.