Глава МИД Литвы об отправке солдат в Украину: не уверен, возможен ли общеевропейский консенсус

"Я не уверен, возможен ли общеевропейский консенсус, но мы, как Литва, готовы присоединиться к тем коалициям, которые будут решительно добиваться победы Украины", - журналистам сказал Г. Ландсбергис, прибывший на заседание Совета министров иностранных ЕС в Брюсселе.

"Очень надеюсь, что на этой и будущих встречах министров иностранных дел мы не будем выяснять то, чего нам не удалось сделать ради победы Украины, а будем планировать конкретные меры, которые мы должны сделать немедленно", - сказал он, подчеркнув ожидание, что в Брюсселе также будут согласованы даты начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Глава литовской дипломатии также отметил, что для победы Украины делается слишком мало.