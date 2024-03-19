Глава МИД Литвы об отправке солдат в Украину: не уверен, возможен ли общеевропейский консенсус

"Я не уверен, возможен ли общеевропейский консенсус, но мы, как Литва, готовы присоединиться к тем коалициям, которые будут решительно добиваться победы Украины", - журналистам сказал Г. Ландсбергис, прибывший на заседание Совета министров иностранных ЕС в Брюсселе.
"Очень надеюсь, что на этой и будущих встречах министров иностранных дел мы не будем выяснять то, чего нам не удалось сделать ради победы Украины, а будем планировать конкретные меры, которые мы должны сделать немедленно", - сказал он, подчеркнув ожидание, что в Брюсселе также будут согласованы даты начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Глава литовской дипломатии также отметил, что для победы Украины делается слишком мало.
"Украина должна победить в войне. Мы должны достичь этого. Пока повода для гордости нет, потому что мы еще не достигли цели. (…) Я согласен с теми, кто говорит, что Россия может быть истощена. Это возможно, но не теми средствами, которые мы предоставляем Украине", - подчеркнул Г. Ландсбергис.
В международном пространстве не утихают дискуссии по поводу заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Он заявил, что не исключает возможности отправки французских сухопутных войск в Украину. По словам президента, нет вопросов, которые нельзя было бы обсудить, чтобы гарантировать, что Россия не добьется победы в Украине. Э. Макрон утверждал, что каждая страна в будущем может принимать самостоятельные решения о дислокации войск.
Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не намерен отправлять войска в Украину.
Как сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пока обсуждаются только учебные миссии. Советник президента Гитанаса Науседы Кястутис Будрис подтвердил, что это одна из возможных моделей.
На заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, который стартовал в понедельник, планируется обсудить войну России против Украины, Беларусь и ситуацию на Ближнем Востоке. Запланирована также неофициальная министерская дискуссия с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Во вторник глава дипломатии планирует принять участие в дискуссии с депутатами Европарламента о будущем развитии Сообщества, организованной Комитетом ЕП по иностранным делам – политик намерен подчеркнуть необходимость скорейшего начала переговоров о членстве с Украиной и Молдовой.