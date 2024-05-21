2024.05.21 12:37

Глава МИД Литвы об ордере на арест Нетаньяху: неожиданное решение, но мы должны выполнять решения уголовного суда

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

После того как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так и лидеров террористической группировки "Хамас", министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис считает такое решение неожиданным, но утверждает, что Литва должна выполнять постановления МУС.

"Неожиданное решение и, возможно, немного удивительное в сравнении обвинителей и обвиняемых. Потому что приравниваются глава демократического государства и глава того, что мы считаем террористической организацией", - сказал во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

"Однако, судя по первоначальным комментариям, прозвучавшим вчера, (...) суд подчеркнул не статус обвиняемых, а статус потерпевших. Что (...) жертвы (как в Израиле, так и в Палестине – ред.) сопоставимы", - добавил министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что данное обращение главного прокурора не является окончательным решением, поскольку только уголовный суд может решить, применять ли ордер на арест.

"Литва находится в такой ситуации, когда мы не можем выбирать – нам нравятся или не нравятся решения Международного уголовного суда. Тот же суд также выдал ордер на арест Владимира Путина за преступления, совершенные против Украины. Мы являемся частью этого суда и должны принимать решения такими, какие они есть", - подчеркнул Г. Ландсбергис.

На вопрос о том, должен ли быть задержан прибывший в Литву премьер-министр Израиля, глава дипломатии ответил, что передвижение лиц, на которых получен ордер на арест от уголовного суда, в других странах ограничен.

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в понедельник заявил, что добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и высокопоставленных лидеров "Хамас" за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.

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