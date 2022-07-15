Глава МИД Литвы об интерпелляции: было бы лучше, если бы оппозиция назвала причину

"Говоря о заявлениях оппозиции, думаю, было бы лучше, если бы оппозиция назвала причину. Я читал от начала до конца, с конца до начала, и не нахожу причину", - в пятницу в Сейме журналистам сказал Г. Ландсбергис.

Министр иностранных дел считает, что главный вопрос в этой ситуации - как оппозиция видит интересы государства.

"Я могу объяснить, как я вижу, как это Правительство воспринимает интересы государства – как ограничение России, и именно этого мы добиваемся всеми способами: вводя санкции, консультируясь с Комиссией, вводя ограничения, предлагая ограничения, это главное. Это наше стремление", - подчеркнул Г. Ландсбергис.

"Но в равной степени наше второе стремление – это сохранение трансатлантического единства, от которого зависит безопасность всех нас, собравшихся здесь. Так называется видимый правительством государственный интерес. И, мне кажется, те действия, которые были предприняты, если они представляют этот интерес, то позволяют его реализовать", - также отметил министр.

Г. Ландсбергис подчеркивает, что если государственный интерес, воспринимаемый оппозицией, иной, то оппоненты должны четко назвать, в чем он заключается.

"Если оппозиция считает иначе, что интерес другой или должен быть реализован другими средствами, то об этом надо сказать. Пока я этого не слышу", - сказал министр.

Утверждает, что предлагал оппозиции встретиться для обсуждения вопросов калининградского транзита, но заинтересованности с их стороны не было

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на вопрос, намерен ли он ответить на возникающие у оппозиции вопросы, связанные с санкциями на калининградский транзит, сказал, что сам несколько недель назад предлагал политическим оппонентам такую возможность. Однако, по его словам, эта его инициатива не вызвала большой заинтересованности со стороны оппозиции.

"Две недели назад я обращался к оппозиционным партиям, услышав их комментарии и поняв, что комментарии часто делаются без полной информации. И я спросил, могу ли я прийти в их фракции и представить информацию. Возможно, некоторая была бы доступна только тем, у кого есть гриф для доступа к определенной информации, потому что это конфиденциально. Вопросы, которые касаются наших партнеров, вопросы, связанные с переговорами, которые часто не предаются гласности, обсуждению, которые также не обязательно все оглашаются", - сказал Г. Ландсбергис.

"И мне очень жаль признавать, что, к сожалению, мое предложение не вызвало большой заинтересованности. Я даже услышал такой комментарий, что у нас нет большого желания ознакомиться с засекреченной информацией", - сожалел он.

Г. Ландсбергис утверждает, что намерен ответить на возникающие у оппозиции вопросы.

"Конечно, я всегда готов и делаю это не только тогда, когда меня приглашают, но и тогда, когда это важно для государства. Чтобы все лица, принимающие решения, будь то в оппозиции или хотя бы лица, формирующие общественное мнение, были информированы ответственно и знали, с кем, о чем, как и почему ведется обсуждение", - заверил он.

После того как ЕК представила разъяснение о санкциях на калининградский транзит, оппозиция начала требовать политической ответственности министра иностранных дел Г. Ландсбергиса. По словам политических оппонентов правящих, в этой ситуации много вопросов остаются без ответов.

Однако, по словам оппозиции, достаточно очевидно, что наибольшая ответственность за неблагоприятную для Литвы ситуацию ложится на министра иностранных дел. Поэтому оппозиция Сейма уже открыто говорит о грозящей Г. Ландсбергису интерпелляции, во время которого она ждет от министра конкретных ответов.