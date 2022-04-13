aA
На переговорах об эмбарго на российскую нефть некоторые страны Евросоюза «категорически против» этой меры, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

«Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета, подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но переговоры ведутся», — заявил в среду журналистам глава литовской дипломатии.

Он не назвал, какие страны не поддерживают такие санкции против России, напавшей на Украину в конце февраля.

Статьи по теме:
Километровые очереди у границы исчезнут в течение недели, потребовалась помощь полиции
Импортеры угля из России ищут новых поставщиков, Литва от эмбарго не пострадает

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду отбыл в Киев. Он посещает раздираемую войной Украину вместе с президентами Польши, Латвии и Эстонии Анджеем Дудой, Эгилсом Левитсом и Аларом Кари.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также планировал посетить страну, но Киев заявил, что его визит нежелателен.

По словам Ландсбергиса, Украина таким шагом отказалась от «любой дипломатической вежливости», но во время войны это понятно.

"Страна, которая находится в состоянии войны, люди которой гибнут каждый день – убивают детей, насилуют женщин - они могут позволить себе отказаться от дипломатической вежливости, это понятно", - сказал он.

«Много горечи по поводу вето, по поводу определённых препятствий, тормозов. Они таким образом это выражают», — добавил министр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: если поехать в Ирпень, Бучу, можно понять, зачем нужны санкции для России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

После Бучи: главное в пятом пакете санкций ЕС против России

ЕС ввел пятый пакет санкций за войну России против...

TOP новостей

Президент Литвы после посещения Бородянки: рано или поздно всех убийц, мародеров, насильников настигнет возмездие

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду начал визит в...

Karas Ukrainoje Karas Ukrainoje

Война в Украине. ВСУ: штурм Мариуполя российскими войсками продолжается

Война в Украине продолжается уже полтора месяца. Россия...

Российская пропаганда перестаралась: отпугивает даже тех, кто прежде ей верил

Россия перестаралась с пропагандой о ситуации в Литве ,...

Спецэфир Delfi с Аркадием Бабченко: пока жив Путин, фашизм в России будет существовать

Журналист и писатель Аркадий Бабченко в последнее...

Брокер рассказала об украинских семьях, которые ищут жилье

В Литву едут беженцы из Украины , а найти арендуемое...