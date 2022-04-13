«Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета, подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но переговоры ведутся», — заявил в среду журналистам глава литовской дипломатии.

Он не назвал, какие страны не поддерживают такие санкции против России, напавшей на Украину в конце февраля.

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду отбыл в Киев. Он посещает раздираемую войной Украину вместе с президентами Польши, Латвии и Эстонии Анджеем Дудой, Эгилсом Левитсом и Аларом Кари.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также планировал посетить страну, но Киев заявил, что его визит нежелателен.

По словам Ландсбергиса, Украина таким шагом отказалась от «любой дипломатической вежливости», но во время войны это понятно.

"Страна, которая находится в состоянии войны, люди которой гибнут каждый день – убивают детей, насилуют женщин - они могут позволить себе отказаться от дипломатической вежливости, это понятно", - сказал он.

«Много горечи по поводу вето, по поводу определённых препятствий, тормозов. Они таким образом это выражают», — добавил министр.