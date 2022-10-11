Глава МИД Литвы о заявлениях Лукашенко: эти разговоры напоминают мне крик о помощи

"Факты, которыми мы располагаем как из открытых источников, так и из наших служб, пока не позволяют нам увидеть какие-либо действия, которые были бы направлены против Литвы или каким-либо образом изменили бы нашу ситуацию с безопасностью. По правде говоря, скорее наоборот. Технику из Беларуси вывозят, похоже, что она будет использоваться против Украины. Скорее всего – на фронте. России не хватает собственного вооружения, и она мобилизует все, что может", - журналистам в Сейме сказал Г. Ландсбергис.

"Все эти разговоры мне больше напоминают крик о помощи. Согласно имеющейся у нас информации, экономика Беларуси в упадке, она рухнула из-за санкций и изоляции", - добавил глава литовской дипломатии.

По его словам, неудачно разворачивающаяся для России война в Украине тащит в яму и Беларусь.

"Политически у Лукашенко нет даже похожей легитимности, как у России. Путин рад поддержке войны, а в Беларуси этого нет. Неудачно разворачивающаяся война России, похоже, тащит Беларусь в яму", - сказал Г. Ландсбергис.

Однако, по его словам, такими заявлениями А. Лукашенко пытается привлечь внимание и создать для украинцев дополнительные проблемы.

"Пожалуй, единственное, на что он надеется, – это создать таким образом дополнительные проблемы для украинцев, заставив их сохранять силы в северной части Украины", - сказал Г. Ландсбергис.

Непризнанный Западом президент Беларуси А. Лукашенко в понедельник заявил, что Литва, Польша и Украина якобы готовят белорусских "радикалов" к мнимым "терактам" в Беларуси.

"Подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране приобретает уровень непосредственной угрозы", - на встрече с представителями армии этой страны сказал А. Лукашенко и добавил, что Вашингтон и Брюссель "стремятся накалить ситуацию".