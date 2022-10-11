Глава МИД Литвы о заявлениях Лукашенко: эти разговоры напоминают мне крик о помощи

"Факты, которыми мы располагаем как из открытых источников, так и из наших служб, пока не позволяют нам увидеть какие-либо действия, которые были бы направлены против Литвы или каким-либо образом изменили бы нашу ситуацию с безопасностью. По правде говоря, скорее наоборот. Технику из Беларуси вывозят, похоже, что она будет использоваться против Украины. Скорее всего – на фронте. России не хватает собственного вооружения, и она мобилизует все, что может", - журналистам в Сейме сказал Г. Ландсбергис.
"Все эти разговоры мне больше напоминают крик о помощи. Согласно имеющейся у нас информации, экономика Беларуси в упадке, она рухнула из-за санкций и изоляции", - добавил глава литовской дипломатии.
По его словам, неудачно разворачивающаяся для России война в Украине тащит в яму и Беларусь.
"Политически у Лукашенко нет даже похожей легитимности, как у России. Путин рад поддержке войны, а в Беларуси этого нет. Неудачно разворачивающаяся война России, похоже, тащит Беларусь в яму", - сказал Г. Ландсбергис.
Однако, по его словам, такими заявлениями А. Лукашенко пытается привлечь внимание и создать для украинцев дополнительные проблемы.
"Пожалуй, единственное, на что он надеется, – это создать таким образом дополнительные проблемы для украинцев, заставив их сохранять силы в северной части Украины", - сказал Г. Ландсбергис.
Непризнанный Западом президент Беларуси А. Лукашенко в понедельник заявил, что Литва, Польша и Украина якобы готовят белорусских "радикалов" к мнимым "терактам" в Беларуси.
"Подготовка в Польше, Литве и Украине боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в стране приобретает уровень непосредственной угрозы", - на встрече с представителями армии этой страны сказал А. Лукашенко и добавил, что Вашингтон и Брюссель "стремятся накалить ситуацию".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы о заявлениях Лукашенко: эти разговоры напоминают мне крик о помощи
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не...
Андрей Зубов: наивным выглядит убеждение, что русский народ восстанет, нигде при тирании народ не восставал
"Очень наивным выглядит убеждение и Европы, и, в первую...
Посол Литвы в Украине: иностранные посольства не намерены покидать Киев
Посольства иностранных государств не намерены...
Работа, донаты на армию, красивое белье и ненависть к россиянам. Что делали украинцы 10 октября?
"Как 24 февраля, только больше не страшно". Один из самых...
Если водитель вовремя не пройдет медосмотр, его права будут признаны недействительными Правила пользования телефонами за рулем - запрещено
В Литве водительские удостоверения будут признаны...