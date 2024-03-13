Глава МИД Литвы о включении в российский список персон нон грата: это – особая награда

"Я хотел бы поблагодарить свою команду, семью и самое главное – свою страну за эту особую награду, спасибо вам всем", – написал Г. Ландсбергис на платформе Х во вторник вечером.

Во вторник МИД России запретил въезд в страну 347 гражданам из стран Балтии. Среди них – премьер-министры, министры, парламентарии, общественные деятели и журналисты.

Отныне в Россию запрещен въезд премьер-министру Эстонии Кае Каллас и ее коллеге из Латвии Эвике Силине, министрам иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Артурсу Кришьянису Кариньшу, Габриэлюсу Ландсбергису и Маргусу Цахкне.

Как заявили в российском МИДе, причиной данных санкций стало "активное лоббирование со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, вмешательство во внутренние дела России, притеснение русскоязычного населения, варварская кампания массового сноса памятников воинам освободителям и попытки переписать историю".