Глава МИД Литвы о визите Орбана в Москву: наручники, а не рукопожатия

"Наручники, а не рукопожатия“, – написал Г. Ландсбергис в социальной сети X.

В пятницу сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Визит В. Орбана состоялся через несколько дней после его визита в Киев.