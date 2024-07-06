Глава МИД Литвы о визите Орбана в Москву: наручники, а не рукопожатия

"Наручники, а не рукопожатия“, – написал Г. Ландсбергис в социальной сети X.
В пятницу сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Визит В. Орбана состоялся через несколько дней после его визита в Киев.
„В рамках своей миротворческой миссии В. Орбан прибыл в Москву“, – сообщил национальному информационному агентству MTI пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши, добавив, что венгерский лидер встретится там с В. Путиным.