"Искренние соболезнования семье, родным и героическим защитникам свободы Украины и свободы всех нас, которые потеряли первого президента независимой Украины. Он заложил основы независимого государства и стремился к созданию демократической Украине", – говорится в соболезновании Ландсбергиса, которое в среду распространил МИД.

"Мы потеряли еще одну историческую фигуру, которая способствовала развалу советской империи", — отметил Ландсбергис в соболезновании.

Статьи по теме: Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Украинские СМИ сообщили во вторник, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.

24 августа 1991 года после неудавшегося военного переворота в Москве Верховная Рада Украины во главе с Кравчуком провозгласила независимость страны, а в декабре того же года он был избран первым президентом Украины.

8 декабря 1991 года Кравчук и тогдашние лидеры России и Беларуси Борис Ельцин и Станислав Шушкевич подписали так называемый Беловежский договор, в котором констатировалось прекращение существования Советского союза и декларировалось создание Союза Независимых Государств (СНГ).

87-летний Шушкевич скончался на прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.