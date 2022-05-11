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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что после объявленной во вторник смерти первого президента независимой Украины Леонида Кравчука мир потерял еще одну историческую фигуру, которая способствовала распаду советской империи.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Искренние соболезнования семье, родным и героическим защитникам свободы Украины и свободы всех нас, которые потеряли первого президента независимой Украины. Он заложил основы независимого государства и стремился к созданию демократической Украине", – говорится в соболезновании Ландсбергиса, которое в среду распространил МИД.

"Мы потеряли еще одну историческую фигуру, которая способствовала развалу советской империи", — отметил Ландсбергис в соболезновании.

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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Украинские СМИ сообщили во вторник, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 89 лет после продолжительной болезни.

24 августа 1991 года после неудавшегося военного переворота в Москве Верховная Рада Украины во главе с Кравчуком провозгласила независимость страны, а в декабре того же года он был избран первым президентом Украины.

8 декабря 1991 года Кравчук и тогдашние лидеры России и Беларуси Борис Ельцин и Станислав Шушкевич подписали так называемый Беловежский договор, в котором констатировалось прекращение существования Советского союза и декларировалось создание Союза Независимых Государств (СНГ).

87-летний Шушкевич скончался на прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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