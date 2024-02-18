Глава МИД Литвы о смерти Навального: Путин жестоко уничтожает гражданское общество своей страны

"Владимир Путин дошел до полного уровня безнаказанности, его абсолютно не волнует мнение Запада, он считает, что руки Запада до него уже не дойдут. Поэтому мы должны оказать давление на путинский режим и наказать людей, которые способствовали убийству Навального", - заявил Г. Ландсбергис, встретившийся с представителями российской оппозиции в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По сообщению Министерства иностранных дел (МИД), глава литовской дипломатии, встретившийся с Михаилом Ходорковским, Гарри Каспаровым и Дмитрием Гудковым, также обсудил ближайшие цели, деятельность и задачи единства российской демократической оппозиции и гражданского общества.