Глава МИД Литвы о решении стран Балтии создавать общую линию обороны: это подготовка к возможной войне

"Это также политическое послание – послание Литвы, Латвии и Эстонии. Что мы чувствуем приближение войны. Мы понимаем, что, если Россия не будет остановлена в Украине, она пойдет дальше. А дальше будут страны Балтии", - заявил Г. Ландсбергис журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета иностранных дел Европейского союза (ЕС).

"Это не недоверие, это – подготовка к тому, что может произойти. И мы надеемся, что это станет достаточным сигналом нашим друзьям и партнерам в Европе, НАТО, что к этому следует относиться серьезно", - добавил он.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что все государства региона согласны с тем, что время для подготовки к сопротивлению возможной агрессии весьма ограничено.

"Если Россию не остановить, мы станем теми, кому придется ее останавливать", - подчеркнул политик.