Глава МИД Литвы о реакции НАТО на инцидент в Латвии: наступает время поговорить об определенных красных линиях

„Это не первый случай падения дронов или обломков ракет на территорию НАТО. До сих пор мы в основном ограничивались возмущением. Мне кажется, пришло время по-настоящему подробно обсудить и начать говорить об определенных красных линиях, чтобы Россия знала, что территория НАТО будет защищена, что наши люди будут защищены“, - сказал министр иностранных дел страны на пресс-конференции в понедельник после встречи с министром иностранных дел Норвегии, напомнив и об инциденте в соседней Польше.