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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что последние новости о задержанном в Минске Романе Протасевиче вызывают беспокойство – налицо следы истязаний. Также нет никаких сомнений в том, что Протасевича вынудили произнести слова, сказанные на видео, будто с ним все хорошо.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы связались вчера с его близкими, с родителями. Определенное беспокойство в связи с его здоровьем есть, оно обоснованно. Есть опасения и в связи с тем, как с ним обращаются – похоже, по крайней мере так можно судить по видео, его истязали. Было понятно, что его вынудили произнести эти слова. Это уму непостижимая жестокость", – сказал Ландсбергис.

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По-прежнему требуют освободить Протасевича и его подругу Софию Сапегу, вернуть их в Литву. Правда, Ландсбергис заметил, что о Сапеге пока ничего не известно. Подруга Протасевича - студента Европейского гуманитарного университета. Ее задержали вместе с белорусским оппозиционером.

"Мы, прерывая экономические отношения, по сути должны ввести санкции в отношении компаний, торгующих с этой страной. Такие санкции вводят по решению глав Совета ЕС. Пока Литва сама по себе такой шаг сделать не может. (...) Мы за наискорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом пакете, который охватит и определенные секторы – нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС", – пояснил Ландсбергис.

Телеграм-канала "Желтые сливы" в понедельник вечером опубликовал видео с задержанным накануне в Минском аэропорту оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.

"Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания" "Роман Протасевич собственной персоной. Жив, здоров, бодр и очень словоохотлив", - написано под видео.

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