2024.07.17 10:10

Глава МИД Литвы о председательстве Венгрии в ЕС: рассматривается возможность бойкота заседаний

 
ELTA
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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что некоторые страны рассматривают возможность бойкота министерских заседаний из-за несогласованных визитов Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, председательствующей в Евросоюзе, в Москву и Пекин. Также, по его словам, не исключена возможность передачи председательства в ЕС другой стране.

„Мы слышим, что действительно очень много недовольства действиями венгерского премьер-министра, когда он без согласования ездил в Москву и Пекин, очевидно, используя председательство Венгрии в Евросоюзе. В государствах даже звучали различные рассуждения, что председательство может быть передано другому государству, перенимая его у Венгрии и, возможно, передав его Польше, либо решая это каким-то другим способом“, - во вторник в Сейме журналистам сообщил Г. Ландсбергис.

„Это один из способов ответа на те действия, которые сегодня уже реализуемы или, по крайней мере, имеют широкий консенсус, а именно бойкот. И бойкот на высоком уровне. Иными словами, переговоры будут проводиться неформально, в них не будут участвовать на уровне министров“, - подчеркнул он.

Перед саммитом НАТО в Вашингтоне В. Орбан встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а затем в Пекине встретился с президентом Китая Си Цзиньпином.

В ходе обоих визитов, среди прочего, обсуждались возможные мирные предложения для Украины, которая уже более двух лет пытается отразить российское вторжение.

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