Глава МИД Литвы о председательстве Венгрии в ЕС: рассматривается возможность бойкота заседаний

„Мы слышим, что действительно очень много недовольства действиями венгерского премьер-министра, когда он без согласования ездил в Москву и Пекин, очевидно, используя председательство Венгрии в Евросоюзе. В государствах даже звучали различные рассуждения, что председательство может быть передано другому государству, перенимая его у Венгрии и, возможно, передав его Польше, либо решая это каким-то другим способом“, - во вторник в Сейме журналистам сообщил Г. Ландсбергис.
„Это один из способов ответа на те действия, которые сегодня уже реализуемы или, по крайней мере, имеют широкий консенсус, а именно бойкот. И бойкот на высоком уровне. Иными словами, переговоры будут проводиться неформально, в них не будут участвовать на уровне министров“, - подчеркнул он.
Перед саммитом НАТО в Вашингтоне В. Орбан встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а затем в Пекине встретился с президентом Китая Си Цзиньпином.
В ходе обоих визитов, среди прочего, обсуждались возможные мирные предложения для Украины, которая уже более двух лет пытается отразить российское вторжение.