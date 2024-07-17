Глава МИД Литвы о председательстве Венгрии в ЕС: рассматривается возможность бойкота заседаний

„Мы слышим, что действительно очень много недовольства действиями венгерского премьер-министра, когда он без согласования ездил в Москву и Пекин, очевидно, используя председательство Венгрии в Евросоюзе. В государствах даже звучали различные рассуждения, что председательство может быть передано другому государству, перенимая его у Венгрии и, возможно, передав его Польше, либо решая это каким-то другим способом“, - во вторник в Сейме журналистам сообщил Г. Ландсбергис.