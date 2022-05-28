Глава МИД Литвы о предложении Джонсона по альтернативе НАТО: конкретного предложения мы не видели

Однако он подчеркнул необходимость укрепления существующего сейчас альянса.
"Конкретного предложения мы не видели, не можем представить, каково его содержание, насколько оно реально и серьезно", - сказал Ландсбергис журналистам.
"Однако, все же (необходимо - BNS) усилить НАТО, решать стоящие перед нами дилеммы, например, вето Турции, не закрывать дверь, не отказывать Украине и другим странам в возможности вступления в НАТО - это самая серьезная гарантия безопасности в будущем. До тех пор, пока Украина может вступить в НАТО, помогать Украине вступить в НАТО и потом иметь армию и оборону, соответствующие стандартам НАТО", - сказал министр.
Он считает, что это реалистичные цели.
"Я думаю, что это естественно и происходит отчасти оттого, что мы видим, как с поставками оружия, когда началась война, мы могли бы, естественно, назвать государства, которые первыми поставили оружие, это и есть более всего заинтересованный в обороне Украины альянс, группа государств, так он мог бы продолжать работу", - сказал министр.
Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альтернативный международный альянс, в который помимо Великобритании и Украины могли бы войти Эстония, Латвия, Польша, Литва и, возможно, позже Турция.
По словам Джонсона, мотивировать членов альянса будут недоверие к Брюсселю и разочарование реакцией Берлина на российскую агрессию в Украине.
И все же Киев не высказал никакой позиции по вопросу нового альянса.
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