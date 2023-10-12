Глава МИД Литвы о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией: Литва готова оказать помощь

"Мы очень серьезно обсуждаем недавние случаи саботажа против критически важной инфраструктуры в Балтийском море. Литва готова оказать помощь", – написал Г. Ландсбергис на платформе X в среду вечером.
В воскресенье операторы газотранспортных сетей Финляндии и Эстонии "Gasgrid Finland Oy" и "Elering" зафиксировали падение давления в соединяющем страны газопроводе "Balticconnector".
Президент Финляндии Саули Ниинисто во вторник заявил, что утечка, из-за которой пришлось закрыть 77-километровый газопровод через Финский залив, вероятно, была вызвана "внешним" фактором. Не исключено, что к этому могла быть причастна Россия.
Однако правительство предостерегает от поспешных выводов относительно последней утечки, поскольку, как заявляют власти, маловероятно, что она была вызвана взрывчаткой.
Расследование повреждения проведет НАТО. Финский оператор газовой сети также приступил к проверке газопровода и замерам для выявления места и масштабов повреждения.