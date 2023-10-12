Глава МИД Литвы о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией: Литва готова оказать помощь

"Мы очень серьезно обсуждаем недавние случаи саботажа против критически важной инфраструктуры в Балтийском море. Литва готова оказать помощь", – написал Г. Ландсбергис на платформе X в среду вечером.

В воскресенье операторы газотранспортных сетей Финляндии и Эстонии "Gasgrid Finland Oy" и "Elering" зафиксировали падение давления в соединяющем страны газопроводе "Balticconnector".

Президент Финляндии Саули Ниинисто во вторник заявил, что утечка, из-за которой пришлось закрыть 77-километровый газопровод через Финский залив, вероятно, была вызвана "внешним" фактором. Не исключено, что к этому могла быть причастна Россия.

Однако правительство предостерегает от поспешных выводов относительно последней утечки, поскольку, как заявляют власти, маловероятно, что она была вызвана взрывчаткой.