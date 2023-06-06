"Террористы не останавливаются сами, их можно только остановить. Они не понимают никакой язык, кроме силы. Они безжалостно организуют большие катастрофы", – писал во вторник в Twitter глава МИД Литвы.

"Скажу еще раз: для долгосрочного мира в Европе нужна победа Украины как на поле боя, так и в суде. Ничто другое не подействует", – подчеркнул он.

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Российские войска подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг".

Жителей ряда сел на правобережье вывезут в безопасное место.

Отмечается, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровск, и частично город Херсон — остров Корабел.