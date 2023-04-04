"Это не просто риторика. Во-первых, думаю, что не должно остаться незамеченным время, когда они должны доставить оружие - это июль. В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Я думаю, они хотят, чтобы, когда они будут таскать свои старые ракеты, рядом в Вильнюсе собрались почти все лидеры свободных стран. Это несомненно весть для нас", – сказал 4 апреля Ландсбергис.
Министр обратил внимание на то, что ядерное оружие в Калининград было доставлено раньше.
Однако Ландсбергис акцентирует, что нынешняя ситуация в Беларуси меняет ситуацию с безопасностью, поэтому, по его словам, позиция НАТО на саммите в Вильнюсе должна быть очень ясной.
"Мы находимся в окружении, где ядерное оружие - это недалекая реальность. Однако, с другой стороны, происходящее в Беларуси очень важно", – сказал министр.
"Надо всем, кто говорит о ядерных ракетах, о ядерном оружии, показать, что мы (НАТО) оцениваем это серьезно и укрепим три небольших страны, которые граничат с агрессорами на Востоке и Балтийским морем - на Западе", – подчеркнул он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Garsi tinklaraštininkė pasidalijo 3 lašišos receptais: taps Velykų stalo pažiba Paruošite vos per kelias minutes
TOP новостей
Сейм принял ограничения в отношении россиян и белорусов в Литве: что меняется?
Сейм принял ограничительные меры в отношении граждан...
Холодная весна смешивает карты: специалисты рекомендуют не спешить со сменой шин
Начало апреля – время, когда у автосервисов...
В Литве обанкротился еще один независимый поставщик электричества
Банкротство еще одного независимого поставщика...
Эфир Delfi: Сейм проголосовал за ограничения для россиян и белорусов в Литве, чей почерк в убийстве Татарского?
С началом полномасштабной российской агрессии по...
На этой неделе в крупных городах Литвы пройдет необычный рейд
6 апреля, в День безопасного движения, Литовская...