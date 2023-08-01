Глава МИД Литвы о наемниках "Вагнер" в Беларуси: надо быть готовыми

"Это дополнительный фактор небезопасности в нашем регионе, он создает нестабильность, ухудшает ситуацию с безопасностью, и этому нужно уделить реальное, правильное внимание", - заявил в понедельник LRT Г. Ландсбергис.

"И все аргументы, которые нам публично говорят: что западная разведка имеет глаза и в Беларуси, и в России, что они видят все движения, что мы должны быть спокойны, ничего не произойдет внезапно – движение "Вагнер" показывает, что вещи происходят внезапно", - добавил он.

Министр также поднимает вопрос о том, насколько Россия и Беларусь вообще могут контролировать наемников "Вагнер".

"Это два нестабильных государства, и трудно сказать, насколько они контролируют эти частные армии и что они могут вытворить. И мы должны очень четко сформулировать первый посыл: это фактор небезопасности, а второй – к этому надо быть готовыми", – подчеркнул он.