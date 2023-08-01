Глава МИД Литвы о наемниках "Вагнер" в Беларуси: надо быть готовыми

"Это дополнительный фактор небезопасности в нашем регионе, он создает нестабильность, ухудшает ситуацию с безопасностью, и этому нужно уделить реальное, правильное внимание", - заявил в понедельник LRT Г. Ландсбергис.
"И все аргументы, которые нам публично говорят: что западная разведка имеет глаза и в Беларуси, и в России, что они видят все движения, что мы должны быть спокойны, ничего не произойдет внезапно – движение "Вагнер" показывает, что вещи происходят внезапно", - добавил он.
Министр также поднимает вопрос о том, насколько Россия и Беларусь вообще могут контролировать наемников "Вагнер".
"Это два нестабильных государства, и трудно сказать, насколько они контролируют эти частные армии и что они могут вытворить. И мы должны очень четко сформулировать первый посыл: это фактор небезопасности, а второй – к этому надо быть готовыми", – подчеркнул он.
Поэтому Г. Ландсбергис подчеркивает, что следует не опасаться размещения в Беларуси наемников "Вагнер", а готовиться к возможным угрозам и усиливать военный потенциал.
"Я думаю, что вздрагивать не нужно, у нас действительно есть инструменты, чтобы подготовиться как самим, так и с помощью наших партнеров. Но насколько это зависит от дипломатии, я думаю, мы должны очень четко сформулировать посыл о том, что мы не боимся, а должны быть готовы", - сказал Г. Ландсбергис.
"Действительно не можем сказать, что сегодня мы уже сделали всю нашу домашнюю работу. Мы должны серьезно отнестись к тому, что происходит по ту сторону границы, и продолжать укреплять наши возможности", - также отметил министр.
В последнее время наблюдается переброска наемников российской ЧВК "Вагнер" в Беларусь.