Глава МИД Литвы о критике Офиса президента по поводу Островецкой АЭС: это попытка переключить внимание с неудобной темы

О вопросе санкций против Островецкой АЭС напомнили на площади Даукантаса на этой неделе. После того, как замминистра иностранных дел Йонас Сурвила заявил, что летом 2021 г. Офис президента не поддержал отраслевых санкций против белорусских удобрений, главный советник главы государства Фредерикас Янсонас подчеркнул, что в таких заявлениях умалчивается часть правды. По его словам, один из лидеров консерваторов не указал, что Офис президента призывал к действиям относительно ограничений против Островецкой АЭС.
По мнению Г. Ландсбергиса, подобные заявления советника президента являются попыткой переключить внимание с основного вопроса.
"Есть такой прием, который называется переключением внимания – когда тема становится неудобной, тогда нужно показать что-то другое", – заявил журналистам в среду Г. Ландсбергис после встречи с президентом Гитанасом Науседой.
"Я бы назвал это приемом такого плана. В действительности это не имеет под собой никаких оснований", – подчеркнул он.
Министр заверил, что и он, и другие дипломаты приложили усилия для введения санкций против Островецкой АЭС.
"Наш посол и представители посольства по каждому поводу поднимали Островецкий вопрос – когда контекст был подходящий, само собой разумеющийся. И я сам поднимал этот вопрос неоднократно", – пояснил консерватор.
"Тема, все-таки, удобрения и санкции против них. Это было непростое решение. Хорошо, что у некоторых коллег хорошая память и они в состоянии эти вопросы не забывать", – иронизировал он.
В понедельник замминистра иностранных дел Й. Сурвила заявил, что представители Офиса президента в июне 2021 г. стремились смягчить позицию Литвы относительно введения европейских санкций против белорусского сектора удобрений. Об этом политик свидетельствовал парламентской следственной комиссии Сейма, занимающейся расследованием истории информатора Департамента государственной безопасности (ДГБ) и возможного незаконного влияния при введении ограничительных мер против режима Александра Лукашенко.
По словам Й. Сурвилы, давление с целью смягчения позиции по вопросу санкций оказывали советники президента Г. Науседы – среди них, главный советник по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.
На вопрос, не ослабила ли такая позиция советника позиций Литвы, Й. Сурвила ответил, что она "не способствовала" должному представлению интересов Вильнюса.