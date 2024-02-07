Глава МИД Литвы о критике Офиса президента по поводу Островецкой АЭС: это попытка переключить внимание с неудобной темы

О вопросе санкций против Островецкой АЭС напомнили на площади Даукантаса на этой неделе. После того, как замминистра иностранных дел Йонас Сурвила заявил, что летом 2021 г. Офис президента не поддержал отраслевых санкций против белорусских удобрений, главный советник главы государства Фредерикас Янсонас подчеркнул, что в таких заявлениях умалчивается часть правды. По его словам, один из лидеров консерваторов не указал, что Офис президента призывал к действиям относительно ограничений против Островецкой АЭС.

По мнению Г. Ландсбергиса, подобные заявления советника президента являются попыткой переключить внимание с основного вопроса.

"Есть такой прием, который называется переключением внимания – когда тема становится неудобной, тогда нужно показать что-то другое", – заявил журналистам в среду Г. Ландсбергис после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

"Я бы назвал это приемом такого плана. В действительности это не имеет под собой никаких оснований", – подчеркнул он.