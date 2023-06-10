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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис направил генеральному прокурору Литвы Ниде Грунскене письмо, в котором передал ей информацию от лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о возможном незаконном перемещении украинских детей на территорию Беларуси и возможной причастности к этому преступлению представителей белорусских властей, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).
Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka
Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

"Незаконная депортация или переселение гражданских лиц являются деяниями, квалифицируемыми как преступления против человечности и военные преступления, и наказуемы как в соответствии с уголовным законодательством Литовской Республики (ЛР), так и в соответствии с международным правом.

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При расследовании военных преступлений в Украине важно не допустить безнаказанности, поэтому необходимо оценивать возможный вклад в продолжающиеся военные преступления в Украине и против населения Украины со стороны представителей власти, в том числе высших должностных лиц, и контролируемых ими субъектов не только России, но и ее пособницы Беларуси", - пишет министр Г. Ландсбергис в письме генеральному прокурору.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Dainius Labutis

Министр просит генерального прокурора оценить, является ли предоставленная информация основанием для расширения круга уже ведущихся расследований или начала новых досудебных расследований по фактам разлучения детей, депортации или переселения гражданских лиц, а также телесных повреждений, пыток или иного бесчеловечного обращения с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права, или посягательств на их собственность.

В документах, приложенных к письму, указывается, что после начала войны России против Украины более 2000 украинских детей, в основном сирот, были незаконно перемещены с временно оккупированных Россией территорий Украины в лагеря на территории Беларуси, это возможно, происходило по указанию белорусской режима или с его одобрения.

После начала войны России против Украины Генеральная прокуратура Литовской Республики объявила о начале досудебного расследования по факту запрещенного международным правом обращения с людьми, а также агрессии и запрещенных военных действий.

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