Глава МИД Литвы: новость о переводе Навального в другую тюрьму вызывает беспокойство

"Мы глубоко обеспокоены известием о том, что Алексей Навальный, известный критик кремлевского режима, был переведен из его нынешней тюрьмы, куда он был заключен после политизированного и незаконного судебного процесса, в тюрьму строго режима, известную своим жестоким насилием и пытками", — цитирует ведомство слова министра в своем заявлении, опубликованном во вторник.
"Мы требуем скорейшего обнародования информации о точном местонахождении Алексея Навального, о состоянии его здоровья, и, самое главное, скорейшего его освобождения", — сказал он.
До сих пор Навальный содержался в колонии примерно в 100 км к востоку от Москвы, но один из адвокатов Навального Ольга Михайлова заявила во вторник, что официальные лица в Покрове объявили о его переводе в колонию строгого режима.
Он приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за нарушение условий условно-досрочного освобождения по старому делу о мошенничестве, которое его сторонники называют наказанием за вызов Кремлю. В марте 46-летнего оппозиционера приговорили к девяти годам лишения свободы за хищение пожертвований его политической организации и неуважение к суду.
Хотя российские официальные лица не сообщают местонахождение новой колонии, ожидается, что условия там будут более суровыми, чем в Покровской колонии.
Навальный прославился как блогер, разоблачающий коррупцию, до заключения в тюрьму мобилизовал антиправительственные протесты по всей России.
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